Nico Paz, Fabregas e il Como sfidano l'Inter: volo a Madrid, ma il Real e Mourinho studiano il piano

La trattativa tra il club lariano e la "Casablanca" entra nel vivo. Ludi vola nella capitale spagnola, i nerazzurri si inseriscono per il dieci argentino

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Il futuro di Nico Paz continua a tenere banco e rischia di diventare uno dei tormentoni dell’estate. Il talento argentino, protagonista assoluto con la maglia del Como, è finito nel mirino dell’Inter, pronta a inserirsi con decisione per regalare a Cristian Chivu uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. Ma il club lariano non ha alcuna intenzione di assistere passivamente all’assalto nerazzurro, anzi, ha deciso di reagire immediatamente. Nelle prossime ore una delegazione del Como volerà a Madrid per confrontarsi direttamente con il Real e provare a costruire una strategia che consenta al fantasista classe 2004 di rimanere ancora sul lago.

La mossa del Como per trattenere il dies

La mossa testimonia quanto Nico Paz sia diventato centrale nel progetto della società lariana. Arrivato tra molte aspettative, il fantasista dell’Albiceleste ha saputo conquistare rapidamente tifosi e addetti ai lavori grazie a una crescita costante che lo ha trasformato in uno dei volti simbolo della straordinaria ascesa del Como che ha centrato pochi mesi fa una prima storica qualificazione alla prossima Uefa Champions League. Tecnica, personalità e capacità di incidere nelle partite importanti hanno attirato l’attenzione di diversi club, ma è soprattutto l’Inter ad aver intensificato il proprio interesse nelle ultime settimane. I nerazzurri vedono nell’argentino un profilo ideale per il presente e per il futuro: un calciatore giovane ma già abituato a reggere pressioni e responsabilità.

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L’Inter mette pressione al Real Madrid

L’interesse dell’Inter, però, si scontra con una realtà ben precisa. Il Como considera Nico Paz tra gli elementi imprescindibili, attorno ai quali costruire il prossimo salto di qualità. La qualificazione alla Champions League e le ambizioni sempre più elevate della proprietà impongono alla dirigenza di trattenere i propri migliori talenti. Per questo motivo il club ha deciso di passare all’azione prima che la situazione possa sfuggire di mano. E l’incontro con il Real Madrid delle prossime ore servirà a capire quali siano le intenzioni del club spagnolo e quali margini esistano per prolungare ulteriormente l’esperienza del giocatore in Italia.

Fabregas ago della bilancia, Mou studia il piano

In questa vicenda un ruolo fondamentale è rappresentato dal tecnico spagnolo Cesc Fabregas. L’allenatore è stato determinante nel percorso di crescita del fantasista argentino. Fin dal suo arrivo, Nico Paz ha trovato un ambiente ideale per sviluppare le proprie qualità e un tecnico disposto a consegnargli fiducia e responsabilità: una combinazione che ha prodotto risultati evidenti sul campo. Non è un caso che il Como punti molto anche sulla volontà del giocatore, che avrebbe espresso apprezzamento per il percorso intrapreso e per la possibilità di continuare a crescere in un contesto che lo considera protagonista assoluto. Dall’altra parte c’è però il Real Madrid, vero arbitro dell’operazione. Il club spagnolo sa di avere tra le mani uno dei prospetti più promettenti della nuova generazione e vuole valutare con attenzione ogni scenario possibile e la crescita mostrata da Nico Paz nell’ultima stagione ha confermato le qualità che a Valdebebas conoscevano già molto bene. Per questo motivo la dirigenza madrilena, dopo aver ufficializzato Josè Mourinho, non ha fretta di prendere una decisione definitiva e si siederà al tavolo anche con lo Special One per conoscere il pensiero del portoghese. Le opzioni sul tavolo sono diverse: riportare il giocatore alla base, favorire un’altra stagione di crescita lontano dalla capitale oppure ascoltare eventuali offerte che possano valorizzarne il cartellino.

I nerazzurri preparano lo sgarbo?

In questo contesto si inserisce l’Inter, che osserva con attenzione ogni sviluppo. La società nerazzurra è convinta che Nico Paz possa rappresentare un investimento importante sia dal punto di vista tecnico sia da quello patrimoniale. L’età, il potenziale e i margini di miglioramento lo rendono uno dei profili più appetibili del mercato internazionale. Tuttavia, la concorrenza del Como e la posizione del Real Madrid rendono l’operazione tutt’altro che semplice. Per questo motivo le prossime settimane saranno decisive per capire se l’Inter affonderà realmente il colpo oppure se sceglierà di orientarsi e concentrarsi verso altri obiettivi.

La missione di Ludi e le speranze di un’intera città

La sensazione è che il viaggio del Como a Madrid rappresenti molto più di una semplice missione di mercato. È un segnale chiaro inviato all’Inter e a tutto il calcio italiano. Il club lariano non vuole più limitarsi al ruolo di outsider ambiziosa, ma intende difendere con forza i propri gioielli e consolidare un progetto che negli ultimi anni ha stupito per rapidità e solidità. Trattenere l’argentino significherebbe confermare la credibilità di un percorso che guarda ormai stabilmente alle zone nobili del calcio italiano. Perdere il fantasista argentino, invece, rappresenterebbe un colpo difficile da assorbire. Ecco perché la sfida è appena iniziata e perché il prossimo incontro con il Real Madrid potrebbe indirizzare una delle trattative più intriganti di questa estate.