Nico Paz per la pazza Inter, Oaktree prepara il super colpo: il piano per convincere il Real Madrid

Il fondo americano è atteso in città per la super sfida di Champions con l'Arsenal: si parlerà anche di mercato per gettare le basi della rivoluzione estiva

I vertici di Oaktree sono attesi in città per la super sfida di Champions League contro l’Arsenal che sta dominando in Inghilterra e in Europa. Tutti alla Scala del Calcio per la vetrina più prestigiosa, ma anche per pianificare la rivoluzione. Chivu sta mettendo tutti d’accordo a suon di vittorie e merita quel colpo top sfumato in estate a causa della resistenza dell’Atalanta che non ha concesso il via libera alla partenza di Lookman. Il mirino si sposta da Bergamo a Como, dove gioca Nico Paz. Torna di moda il gioiello argentino che sta incantando in Serie A, ma c’è un (grosso) ostacolo chiamato Real Madrid.

Inter, i vertici di Oaktree per la Champions

Il fondo americano non intende perdersi il big match contro i Gunners, penultimo appuntamento della fase campionato di Champions. L’Inter è in bilico tra l’accesso diretto agli ottavi e i playoff: un successo contro i londinesi che fin qui le hanno vinte tutte consacrerebbe il lavoro di Chivu, ma soprattutto servirebbe ad allontanare quasi con certezza lo spauracchio degli spareggi.

Per la notte delle stelle una stella che può arrivare a giugno. Perché è in contesti come questi che i sogni prendono forma e niente sembra impossibile. E, allora, il vertice tra Oaktree, Marotta e tutta la dirigenza che ogni giorno lavora incessantemente in viale della Liberazione servirà a gettare le basi della rivoluzione in programma a giugno. Sempre nel segno della linea verde. Ma con un almeno un top player da portare nella Milano tinta di nerazzurro.

Lookman dimenticato, Nico Paz il nuovo obiettivo

Un Lookman-bis è lo scenario da evitare a tutti i costi. Un’intera estate trascorsa a inseguire il nigeriano per poi andare a sbattere sul muro innalzato dall’Atalanta. I risultati dicono che Ademola non è un rimpianto, ma l’immagine e l’appeal di un club si costruiscono anche attraverso colpi a effetto. E chi meglio di Nico Paz?

Sei gol e altrettanti assist per il classe 2004 che sta facendo le fortune del Como, ma per cui esiste un diritto di recompra da parte del Real Madrid a cifre che non rispecchiano affatto il valore raggiunto dal calciatore. Pensate: a giugno la Casa Blanca può riportarlo a casa per soli 9 milioni; la cifra sale a 11,5 se invece deciderà di riprenderlo nell’estate del 2027. Javier Zanetti è l’arma giusta per incassare il sì del trequartista, poi bisognerà provare a convincere Florentino Perez.

Il piano per convincere il Real Madrid

Difficile immaginare che il Real non sfrutti subito l’occasione di richiamare Nico Paz. Anche perché i risultati disastrosi dei madrileni, eliminati in Coppa del Re dall’Albacete che milita in Segunda Division, inducono a pensare che la prossima estate sarà rovente al Bernabeu.

Tra big con la valigia (Vinicius? Bellingham?), calciatori scontenti (pare proprio che Mbappé stia iniziando a pentirsi di aver lasciato Parigi) e altri che stanno deludendo, Nico potrebbe avere un ruolo centrale nel progetto di rilancio di Florentino Perez. Come ingolosirlo? Secondo il Corriere dello Sport, il piano dell’Inter potrebbe prevedere un’offerta consistente da 50-60 milioni con l’aggiunta di un’altra recompra.