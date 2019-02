Nico Rosberg dà speranze alla Ferrari

Prima la Mercedes, poi la Ferrari. Le Grandi Rivali hanno fatto cadere i rispettivi veli sulle monoposto 2019 a poche ore di distanza, come se la lunga battaglia per il Mondiale fosse già iniziata. A un mese dal primo Gp dell’anno in Australia tra poco la parola passerà ai test, prima dei quali non è possibile sbilanciarsi in pronostici.

Non per tutti, però, perché secondo l’ultimo pilota in grado di mettersi alle spalle Lewis Hamilton, ovvero l’ex compagno di squadra Nico Rosberg, quella che sta per iniziare potrebbe essere la stagione della Ferrari.

"Lewis Hamilton non è invincibile. È indubbiamente uno dei più forti piloti di tutti i tempi, ma anche lui ha i suoi punti deboli – ha detto il tedesco, che si è ritirato dalle corse nel 2016 dopo essersi laureato campione del mondo, in un’intervista all’Adnkronos – Se le cose non vanno per il verso giusto anche Lewis può avere cedimenti dal punto di vista delle prestazioni e delle motivazioni, aprendo il fianco ai suoi avversari''.

Anche i nuovi regolamenti potrebbero giocare a favore delle Rosse secondo Rosberg: "Le nuove regole rendono le monoposto più lente di tre secondi al giro, mettendo di fatto tutto in discussione. I team che riusciranno a limare il più possibile questo gap rispetto al passato avranno indubbiamente un gran vantaggio in pista".



SPORTAL.IT | 15-02-2019 16:45