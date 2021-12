Nico Rosberg: "Hamilton era sicuro di vincere"

29-12-2021 21:12

L’ex compagno di scuderia di Lewis Hamilton, Nico Rosberg, in un’intervista a Sky Sports è tornato a parlare del pilota inglese, che ancora non si è espresso sul suo futuro dopo l’incredibile epilogo dello scorso Mondiale: “Per Hamilton è stato un grande dolore, nell’ultima gara. Il titolo in qualche modo gli è stato strappato dalle mani, quando ormai lo riteneva suo. In Mercedes erano sicuri al 99% di avere ormai l’iride in tasca, poi negli ultimi giri tutto è cambiato”.

“Credo che le decisioni prese dalla FIA siano state un po’ strane. Credo che alcune cose andrebbero analizzate per bene nei regolamenti”.

OMNISPORT