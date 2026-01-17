Tarvisio, Nicol Delago: la prima vittoria vale Milano-Cortina, l’abbraccio con Nadia commuove. Goggia in crisi, che succede?

Nicol Delago conquista nella discesa di Tarvisio la sua prima vittoria in carriera, bene anche la sorella Nadia. Sofia Goggia è solo 11esima: l’ammissione della bergamasca dopo la gara

Una vittoria che vale doppio e forse anche qualcosa in più. Nicol Delago conquista la prima vittoria in carriera, lo fa nella discesa italiana di Tarvisio e conquista anche la qualificazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Al traguardo l’emozione nell’abbraccio con la sorella Nadia (bravissima decima), mentre l’Italia vive un po’ di preoccupazione per i risultati di Sofia Goggia.

L’emozione di Nicol

La prima volta non si scorda mai. Nicol Delago arrivava alla prova di Tarvisio come una delle atlete da tenere in considerazione, le due prove cronometrate l’avevano vista in gran forma ma pronosticare la prima vittoria in Coppa del Mondo sembrava un azzardo, invece l’azzurra ha sciato anche meglio del previsto e ha demolito la concorrenza. E al traguardo è difficile contenere l’emozione: “Oggi ha un significato enorme, gli ultimi anni non sono stati facili e questo è il momento per ringraziare anche chi ha sempre creduto in noi ma anche mia sorella e i miei genitori che ci hanno sempre sostenuto”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nicol Delago: tutte le emozioni del primo successo

L’abbraccio con Nadia

Nicol ha avuto il vantaggio di un numero di pettorale basso con la pista nelle condizioni migliori. Non è andata altrettanto bene a Nadia che ha sfoderato comunque una prova super riuscendo a piazzarsi in top 10 e con il rimpianto che con un numero di partenza diverso, il podio poteva essere alla portata. Ma l’immagine che rimarrà di Tarvisio è proprio l’abbraccio tra le due sorelle Delago, con Nicol che lascia il leader’s corner per abbracciare Nadia dopo la discesa. Le telecamere provano a intercettare le parole tra le due, difficili però da captare visto che arrivano in dialetto gardenese ma l’emozione è palpabile. Anche Nadia sogna le Olimpiadi: “Sono contentissima per mia sorella e la mia famiglia. Mi dispiace solo per il numero che ho preso ma sono contento. Milano-Cortina? Manca ancora una gara poi si vedrà”.

Goggi in crisi in discesa

Le sorelle Delago festeggiano, Sofia Goggia esulta per loro ma ovviamente c’è un pizzico di rammarico. L’11esimo posto rappresenta la sua reazione dopo una due giorni di prova a dir poco complicate, ma ovviamente per una campionessa del suo calibro non può essere sufficiente: “Ho fatto fatica nelle ultime due trappe in discesa. So di poter sciare forte, qui ho fatto proprio fatica a trovare i tempi della curva e a sentirmi libera. Sono contentissima per Nicol visti i tanti momenti che abbiamo vissuto insieme. Domani però voglio riprovarci in SuperG dove sto andando meglio”.