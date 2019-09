Nicola Brienza: "Carico ed emozionato"

Nicola Brienza è “carico ed emozionato” per l’esordio sulla panchina di Trento in A.

"Dovremo dimostrare di essere all'altezza della competizione – ha detto il coach bianconero -. Pistoia è un'avversaria subito ostica: parte con un obiettivo importante che è la salvezza, a maggior ragione sanno bene che ogni partita delle 32 di regular season può essere decisiva e determinante. Mi aspetto una Pistoia che verrà a Trento per giocare a viso aperto, per giocare nel migliore dei modi e per iniziare nel migliore dei modi cercando un risultato importante. Ora si fa sul serio: non bisogna solo cercare di fare le cose bene, ma anche cercare di farle per vincere. Superficialità e disattenzione in questa Serie A rischi di pagarle carissime".

SPORTAL.IT | 23-09-2019 18:33