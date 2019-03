Nicola Brienza chiede l'aiuto del pubblico

Nicola Brienza è consapevole delle difficoltà dell’impegno con Brindisi. “E’ una delle migliori formazioni del campionato, reduce da un’eccellente Coppa Italia – dice il coach della San Bernardo Cantù -. Se non ci fosse Cremona staremmo parlando della squadra rivelazione della stagione. È una formazione composta da giocatori di grande esperienza e di grande quantità che ha messo insieme un bel mix, tra giocatori esperti e altri invece da lanciare o da rilanciare, tutti ben allenati da coach Frank Vitucci. E’ una squadra in salute e che sa giocare anche in palcoscenici importanti, in grado di reagire ad un clima caldo e ad un pubblico molto numeroso come mi auguro che sia lunedì sera”.

“Veniamo da una settimana assolutamente positiva, la squadra sta reagendo bene all’arrivo dei due nuovi acquisti Carr e Stone – aggiunge -. Dopo la pausa siamo pronti e vogliosi di iniziare da dove avevamo finito, vorremmo proseguire con il nostro trend positivo. C‘è molta euforia all’interno del gruppo, in settimana abbiamo svolto un lavoro eccellente ma la cosa più bella è che c’è tanta voglia di stare insieme”.

Chiusura con appello: “Lunedì sera spero davvero che ci sia una bella risposta da parte del territorio, in questo momento abbiamo bisogno del supporto del nostro pubblico e di un palazzetto pieno. Sarebbe bello vedere almeno 4mila o 5mila persone, sarebbe un segnale molto forte”.

SPORTAL.IT | 02-03-2019 12:40