Nicola Brienza fa grande Brindisi

Debutto da sogno per la nuova proprietà di Cantù. I giocatori di mister Nicola Brienza stendono lo spauracchio Brindisi e fanno addirittura il proprio ingresso in zona playoff: ““Dedico questa vittoria a tutto lo staff di Cantù perché in questo ultimo mese si è parlato di tante componenti, ma ci siamo dimenticati delle persone che hanno fatto il lavoro oscuro” le prime parole del coach canturino a fine partita.

Poi, si parla della partita: “Sapevamo che avremmo dovuto affrontare un’ottima squadra come Brindisi. Non sono una sorpresa, ma sono la sorpresa, Cremona a parte. Avevamo preparato la gara su alcune situazioni tattiche difensive e, tutto sommato, sono contento della parte difensiva”.

Brienza non preclude il sogno playoff: “In attacco siamo un cantiere aperto perché abbiamo cambiato tanto però sono contento della gara di Carr. Dobbiamo inserire meglio Stone ma ci sarà tempo. Playoff? Prima dobbiamo andare a Pesaro e vincere la partita, poi noi ci crediamo. Il destino è nelle nostre mani”.



SPORTAL.IT | 04-03-2019 23:15