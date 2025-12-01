Le figure che hanno inciso nella vita del grande campione di tennis che è mancato a 92 anni, amori immensi e un legame speciale

Nicola Pietrangeli si è congedato dopo un lungo addio al tennis che lo ha reso protagonista del suo tempo, dagli amici innumerevoli e alle persone care rimaste e che lo hanno sostenuto nell’affrontare l’ultima prova davvero innaturale a cui la vita l’ha sottoposto. A 92 anni, Pietrangeli ha salutato il mondo ala sua maniera, eclatante ma elegante come quel gioco che lo ha reso immortale, celebre eppure anche più guascone e spavaldo del dovuto forse. Amava la vita e quando suo figlio Giorgio è mancato, ha riassunto meglio di altri il dolore davanti a una simile condizione. “Ho 92 anni, lui 59: dovevo morire per prima io. Non è giusto… Non è normale”.

La morte di Nicola Pietrangeli, il dolore per il figlio

La perdita di suo figlio, colpito da una malattia che l’ha accompagnato per un tempo immane, lo aveva reso impermeabile al resto nonostante il suo attaccamento alla voglia, alla gioia di vivere ogni singolo istante fosse palese. Ha affrontato negli ultimi mesi ricoveri e terapie, dimostrando una determinazione a esserci senza eguali. Ha amato tanto la vita, forse più del tennis a cui deve celebrità, successo, notorietà e anche denaro e libertà pur provenendo da una famiglia alquanto borghese, benestante.

Di lui, la purezza dei gesti tecnici e i suoi record rimarranno anche per l’ostinazione con la quale ha difeso i risultati, come e più rimarrà impresso il suo temperamento passionale e romantico. Era sempre il primo a salutare quando entrava in una stanza o in un ufficio, pacato e a suo agio. Una sicurezza non ostentata, ma ovvia conquistata per via di quell’essere cittadino del mondo e sentirsi bene ovunque.

Gli amori di Pietrangeli

Pietrangeli ha reso di dominio pubblico più volte senza celare anche dettagli intimi che lo hanno portato a soffrire tanto da augurarsi, pubblicamene, un ripensamento di Licia Colò, la donna più importante.

Nelle interviste, in cui non è mai parso aveva di dettagli così come quando lo si incontrava, Pietrangeli aveva ammesso di aver amato davvero solo quattro delle sue compagne.

“Ho amato tanto e, in pochi casi, moltissimo. Ho avuto quattro donne davvero importanti: Susanna, Lorenza, Licia e Paola, e tutte mi hanno lasciato”, ha ammesso con naturalezza a Repubblica in un’intervista, rilasciata alla vigilia del 90° compleanno.

L’amicizia con Lea Pericoli

Aveva un’attrazione sincera, spontanea, da esteta e indagatore della sensibilità femminile che lo induceva alla conversazione, a ricercare quell’alchimia derivante dall’intrattenimento ma senza finalità sempre sentimentali, affettive. E per sua stessa ammissione. Curiosa, ma capace di distinguere con lucidità l’amore dall’amicizia come fu con Lea Pericoli, ha intrecciato storie belle, forse brevi, ma per queste quattro donne intense e profonde.

Pietrangeli con Lea Pericoli

La celebre tennista, mancata prima di lui e di suo figlio, aveva instaurato un connubio edificato sull’amicizia e sulla stima. Un’intesa professionale che nasceva e cresceva sull’esperienza esaltante di Telemontecarlo, negli anni successivi al ritiro, contribuendo a costruire un sodalizio professionale unico. A Roma non c’era evento, passaggio, occasione che non li vedesse alla fine sebbene rivendicassero – giustamente – la loro individualità. Erano una coppia di fatto.

L’ex moglie e gli altri amori

La moglie Susanna Artero merita un posto particolare. E’ la madre dei suoi tre figli: Marco, Giorgio e Filippo che lo hanno reso padre e poi nonno, donando conflitti, amore potente ma anche il dolore più profondo quando suo figlio è morto a seguito di un cancro devastante. Di Lorenza e Paola sappiamo tutti meno del grande amore, vuoi per discrezione vuoi per le scelte delle stesse.

Con l’ex moglie il rapporto si è rivelato condizionato dall’intensità di quegli anni. E anche dai tradimenti, che il campione ha ammesso furono reciproci.

“Ci siamo messi insieme da ragazzini. Io 21, lei 18 anni. Quando mi disse d’essersi innamorata di un altro, provai a trattenerla e farla ragionare. Non c’è stato nulla da fare. Quello, poi, ovviamente l’ha mollata”, aveva rivelato sull’addio alla moglie che però a sua volta aveva subito distrazioni e tradimenti da parte di Nicola, campione della racchetta con un dritto perfetto che sapeva anche concedersi troppe leggerezze.

Pietrangeli con la moglie nel 1961, Coppa Davis

La passione totale con Licia Colò

Con Licia Colò, divulgatrice e giornalista televisiva, la passione quanto la stima e ‘affetto sono state travolgenti. “Non ho mai capito perché sia finita”, aveva dichiarato in una delle tante interviste rilasciate al Corriere della Sera manifestando quando rimasto solo anche il desiderio di tornare con lei, che è stata l’unica a cui è rimasto davvero legato, vincolato.

“Pensavo sarebbe stata la storia definitiva. Mi ero trasferito a vivere a Casal Palocco per lei. Una grande prova d’amore per uno come me, abituato a Roma Nord. C’erano quasi 30 anni di differenza tra noi. All’inizio pensavo avesse un altro, ma ha sempre negato”.

L’appello per l’ex Licia Colò

“Una parte di me spera ancora che torneremo insieme. Non ho paura di restare con me. È che ho voglia di Licia”, aveva ammesso lanciando un messaggio alla ex compagna.

Licia Colò e Alessandro Antonino

Dalla sua, Licia Colò non ha mai avuto ripensamenti. ha nutrito rispetto e umanità, ma non ha mai ritenuto possibile tornare indietro. Si è sposata con Alessandro Antonino, artista e suo collega anche nella casa di produzione che ha fondato, e dal quale ha avuto la figlia ormai maggiorenne, Liala.

Un amore assoluto, fatto anche di uno strappo ricucito e che non ha mai messo in discussione la sua priorità, nonostante l’appello di Pietrangeli. Un uomo che ha vissuto appieno ogni frammento della sua esistenza, senza remore.