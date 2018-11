Nicola: "Questo è solo l'inizio..."

È vincente la prima di Davide Nicola sulla panchina dell’Udinese. Subentrato a Velazquez durante la sosta, il tecnico torinese guida i bianconeri a un successo insperato contro la Roma.

E pazienza se il livello della prestazione, a lungo attendista, non è stato dei migliori: "Abbiamo affrontato una squadra molto forte, lo sapevamo, e batterla è sempre gratificante. Eravamo consapevoli di dover fare la partita che abbiamo fatto, rimanendo solidi e compatti. Ovviamente c’è da migliorare, ma i ragazzi sono stati perfetti e sono contento in particolare per la partecipazione che ho visto in chi era in panchina".

L'ex allenatore del Crotone chiarisce di voler presto far migliorare il gioco della squadra: "Il nostro obiettivo è quello di 'sbranare' gli avversari, di andare a imporre il nostro gioco, ma serve tempo".



SPORTAL.IT | 24-11-2018 18:25