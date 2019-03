Nicola si fa poeta: 'I sogni si inseguono'

Toccherà all’Udinese testare la forma della Juventus nell’ultima partita prima del ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Il tecnico dei friulani prova ad andare incontro con fiducia alla sfida sulla carta impossibile: “Da buon italiano auguro il meglio alla Juventus in Champions League, ma la nostra Champions noi la giochiamo domani. Per i pessimisti è già tutto scritto, per chi insegue i sogni invece si può fare bene e io sono fra questi".



La vittoria sul Bologna ha dato ossigeno alla classifica dell'Udinese: "La Juventus ha una rosa con ampi mezzi e soprattutto sono dei cannibali. Dobbiamo provare a fargliela sudare con umiltà e a fare una gara quasi perfetta” ha aggiunto Nicola, che non si è poi pronunciato sull’impiego da titolare di Sandro nella partita in cui sarà assente l’ex juventino Mandragora.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 17:05