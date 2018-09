Nicola strizza l'occhio al Torino

Durante un'intervista rilasciata a 'Tuttosport', Davide Nicola ha analizzato questo avvio di campionato: "Non sono sorpreso dal vedere la Juve a punteggio pieno. Il Napoli ha cambiato allenatore e gioco e devo dire che nelle ultime partite ho visto un modo di stare in campo non così definibile e quindi una nuova identità capace di trasformarsi con i giocatori messi nella condizione ideale di esaltare la propria spontaneità in un gioco organizzato".

In estate l'ex tecnico del Crotone è stato accostato a diverse panchine: " Ho avuto la possibilità di iniziare da subito ma non c’erano le condizioni per perseguire gli obiettivi che avevo in mente. Aspetto uno step migliorativo per verificare se davvero sono nelle condizioni di ottenere qualcosa di più importante. Tra le coordinate principali un calcio veloce, un gioco collettivo, un pressing asfissiante e la volontà di portare i miei giocatori a conoscere al meglio le strategie che ho a cuore".

In chiusura, Nicola ha strizzato l'occhio al Torino: "Un futuro in granata? Sarebbe gratificante allenare in una società di grande tradizione e passione, c'è un senso di appartenenza molto forte al Torino".

SPORTAL.IT | 25-09-2018 14:55