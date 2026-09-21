Nicolas Milesi, un argento che vale quanto un oro nella crono Under 23. Domani la mixed con Ganna e Longo Borghini

Seconda medaglia per l'Italia, ancora d'argento, ai mondiali di Montreal: la conquista Nicolas Milesi nella crono Under 23. Domani c'è la cronostaffetta: l'Italia punta dichiaratamente a una medaglia (anche d'oro)

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Abbiamo l’argento vivo addosso, non soltanto quello che ha sfoggiato ieri nella crono d’apertura del mondiale Filippo Ganna: anche Nicolas Milesi non è voluto essere da meno, centrando la seconda posizione finale nella prova contro il cronometro degli Under 23. Un risultato di rilievo assoluto, con il giovane azzurro costretto a inchinarsi per soli 7 secondi al neerlandese Ryan Gal, che ha battuto una concorrenza nutrita riuscendo a regalare ai Paesi Bassi la prima medaglia d’oro della spedizione in terra canadese.

Che bravo Milesi, ma Gal sorprende. E occhio a Alvarez…

Milesi, che non ha alcun legame di parentela con Lorenzo (il cognome è lo stesso, ma le strade della vita ben differenti), ha fermato il cronometro dopo 37 minuti e 33 secondi, alla media di oltre 50 km/h su un tacciato che misurava 31,3 km. Una prova di spessore assoluto per il classe 2004, che fino a quest’anno ha corso nel team di sviluppo della Netcompany Ineos, e che pertanto potrebbe ritrovarsi presto a lavorare proprio con Ganna, che lo attende a braccia aperte nel team senior (il passaggio di Milesi è atteso per la prossima stagione).

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Curiosamente, l’Italia mancava dal podio nella crono degli Under 23 da tre anni, quando a Glasgow fu Lorenzo Milesi a conquistare una straordinaria medaglia d’oro. Nicolas è stato però bravissimo a interpretare un percorso filante ma con diversi tratti di leggera salita, con l’azzurro che è stato avanti nei primi due intermedi, poi indietro di 11 secondi e poi di nuovo vicino al sorprendente Gal, che non era tra i favoriti della vigilia ma che ha saputo sprigionare (bene) tutti i cavalli del motore.

Terzo posto per lo spagnolo Hector Alvarez, staccato di 11 secondi dalla testa, ma con un avvenire decisamente luminoso davanti a sé, se è vero che ha conquistato il primo podio mondiale al debutto nella categoria, seppur abbia soltanto 19 anni. Solo 21esimo Alessandro Cattani, l’altro italiano in gara.

Domani la cronostaffetta: l’Italia vale una medaglia

Domani per l’Italia ci sono nuove speranze concrete di medaglia nella Mixed Relay, la crono staffetta che negli anni ha già portato in dote qualche metallo (argento a Wollongong 2022 dietro la Svizzera, bronzo a Bruges 2021 e Zurigo 2024). Ma stavolta le due staffette azzurre puntano decisamente al bersaglio grosso: con l’Australia bicampione in carica in veste rimaneggiata (out il terzetto maschile vincitore lo scorso anno, composto da Vine, Plapp e Chapman), l’occasione è ghiotta per tante nazionali, soprattutto quella vestita d’azzurro che può contare su due top assoluti della disciplina come Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini.

Il CT Roberto Amadio schiererà nel terzetto maschile accanto a Ganna anche Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, mentre in campo femminile il CT Marco Velo si presenta con Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colombel accanto a Longo Borghini (medaglia di legno nella prova individuale). Il regolamento prevede un percorso di 20 km da percorrere una volta dagli uomini e successivamente dalle donne, con il riferimento finale preso all’arrivo del secondo corridore del terzetto (si possono dunque dosare bene le forze e, se necessario, nel finale staccare anche l’atleta più in difficoltà).

Sulla carta, per il podio oltre all’Italia ci sono in ballo anche Francia (con Armirail, Cavagna e Labrosse tra gli uomini) e Svizzera, vincitrice nel 2022 e 2023, con Kung, Schmid e Christen tra gli uomini e soprattutto Marlen Reussler, fresca campionessa mondiale nell’individuale, nel terzetto femminile. Le prime partenze avverranno alle 14,15 ora italiana, con gli arrivi delle ultime staffette previsti per le 17,15.