Nicolas Viola, adesso è rebus

E’ ancora tutto da definire il futuro di Nicolas Viola.

Il centrocampista era pronto a lasciare il Benevento per trasferirsi al Chievo e giocare così in serie A anche nella prossima stagione: i due club, secondo le ultime indiscrezioni, sembravano ormai essere sul punto di trovare la quadra.

I ‘Mussi Volanti’, però, rischiano la permanenza in A per la vicenda delle plusvalenze: un dettaglio non da poco che potrebbe frenare il buon esito della trattativa.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 11:45