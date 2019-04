Nicolò Bulega operato martedì

Nicolò Bulega non correrà il Gran premio delle Americhe, in programma sul circuito di Austin dal 12 al 14 aprile. Costretto al ritiro in Argentina, a cinque giri dalla bandiera a scacchi, per il riacutizzarsi di un forte dolore all’avambraccio destro, al suo rientro in Italia ha condotto ulteriori accertamenti ed esami clinici.

Per procedere al corretto trattamento della sindrome compartimentale diagnosticata, Nicolò sarà sottoposto ad un intervento chirurgico il prossimo martedì. Non è prevista una sua sostituzione per la gara ad Austin e l’augurio di tutto lo Sky Racing Team VR46 è rivederlo in pista già per il GP di Jerez de la Frontera.

SPORTAL.IT | 05-04-2019 13:41