Bulega finalmente in MotoGp, lo accoglie Valentino Rossi: dopo i mondiali Supersport e Superbike Nicolò passa all'incasso

Nicolò Bulega arriva in MotoGP: il futuro campione World SKB nel 2027 correrà nel VR46 al posto di Morbidelli. "Ho avuto un percorso diverso dal solito, ma sono dovevo volevo essere". Anche "Uccio" Salucci felice

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Dalla Superbike alla MotoGP il passo è breve, e pure relativamente dolce: Nicolò Bulega è pronto a tornare nella classe regina, ma stavolta passando dalla porta principale. Perché dopo l’assaggio avuto lo scorso anno nelle ultime gare del campionato, in sella alla Ducati del Team Factory rimasta orfana nella circostanza di Marc Marquez (che preferì operarsi alla spalla sinistra dopo la caduta in Indonesia, optando per chiudere in anticipo la stagione), nella prossima stagione il 27enne di Montecchio Emilia sostituirà Franco Morbidelli nel VR46, di fatto dividendo il box con Fermin Aldeguer.

Nicolò ha preso la rincorsa e s’è preso la MotoGP

Quella che sembrava una carriera che non ne voleva sapere di imboccare la via maestra nel motomondiale, nell’età della maturità s’è trasformata per Bulega in un sogno ad occhi aperti. A un passo ormai dalla conquista del titolo mondiale Superbike, il pilota emiliano può passare all’incasso e trovare ciò che più gli stava a cuore, cioè un sedile in MotoGP, dopo aver sperato in una chiamata nei tanti anni trascorsi a cavallo tra Moto3 e Moto2.

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Dopotutto negli ultimi 12 mesi ha fatto vedere cose oggettivamente fuori dal normale: in stagione, nei 9 appuntamenti iridati disputati in sella alla Ducati, ha vinto 26 delle 27 gare disputate, che diventano 30 su 31 allargando il quadro agli ultimi gran premi disputati nella stagione 2025. Una striscia impressionante che a Borgo Panigale non ha lasciato indifferente nessuno, con Bulega che s’è preso con merito un posto nel team VR46, potendo far leva anche sulle sue ottime qualità di collaudatore, testate anche nel corso della stagione corrente.

Peraltro Bulega ha disputato tutti i test stagionali con le nuove moto in versione 2027 (quindi con 850 cc di cilindrata e nuove gomme Pirelli), e pertanto la scelta di affiancarlo ad Aldeguer è parsa la più naturale possibile.

Niente più giochi: “Adesso andiamo a fare le corse”

“Adesso basta coi giochi, andiamo a fare le corse”: sono le parole che Nicolò ha scelto per presentare il nuovo capitolo della sua avventura nel motor sport, che dopo le stagioni in Moto3 (la migliore, quella del 2016, con un settimo posto finale) e Moto2, concluse nel 2021, l’ha visto conquistare il titolo mondiale Supersport nel 2023 in sella alla Panigale V2 del team Aruba, con conseguente chiamata alle armi in Superbike, con Ducati che gli ha affidato la Panigale V4R con la quale l’emiliano sfiora due volte il titolo (sempre secondo alle spalle di Toprak Razgatlioglu, col quale è pronto a ingaggiare nuovi duelli in MotoGP).

Nel video col quale Bulega ha annunciato il suo approdo nel team VR46 si vedono alcuni giochi da tavola (inclusi scacchi, carte da Uno e l’immancabile “Indovina chi?”) che il pilota prontamente fa cadere a terra, decidendo di indossare i guanti per salire in moto. Un modo originale per far capire al mondo intero che l’universo di Bulega è in via di espansione.

Gioia Bulega: “Percorso diverso, ma volevo arrivare qui”

A margine del video che ha celebrato l’ingresso in MotoGP, Bulega ha parlato con entusiasmo della sua nuova avventura. “Arrivare in MotoGP è un sogno, anche perché debutterò con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Ho scelto questa squadra perché sono sempre stato legato a loro: quando ero piccolo ero nella VR46 Riders Academy, conosco bene tutti. Perciò, fare questo step con persone che conosco è più facile in termini umani. Inoltre, sono tutti estremamente professionali.

Quando ho iniziato a correre ero partito con l’idea di arrivare qui. Poi, per una serie di motivi, la mia carriera aveva preso una strada un po’ diversa: sono arrivato al WorldSBK, dove mi sono focalizzato nel fare una bella carriera. Ma questi anni sono andati ben al di sopra delle mie aspettative, così abbiamo pensato di fare il salto nella categoria regina.

Sono contento di raggiungere questo obiettivo, anche se ci ho messo un po’ più di tempo e ho fatto un percorso un po’ diverso da quello consueto. Ora non voglio pormi obiettivi, ma solo cercare di fare il massimo gara per gara e vedere quello che accadrà”.

“Uccio” benedice la scelta: “Siamo cresciuti tanti”

Alessio “Uccio” Salucci, team director di VR46, non ha nascosto la felicità per l’accordo lampo trovato con il pilota emiliano: “Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Nicolò nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Conosciamo Nicolò da molti anni, lui ha iniziato la sua carriera con noi ed abbiamo fatto grandi risultati. Con il passare degli anni, sia lui che il team sono cresciuti molto e ci ritroviamo qui per fare grandi cose insieme.

Sappiamo che è un pilota di grande talento da quando era piccolo e così lo ha dimostrato, sia nel passato che nel presente, dominando il campionato nel WorldSBK. Lo vedo pronto ad affrontare questa nuova avventura con grande maturità e consapevolezza. Siamo molto orgogliosi di averlo in squadra con noi e gli daremo il massimo supporto umano e tecnico, insieme a Ducati, per potergli consentire di raggiungere tutti gli obiettivi insieme”.