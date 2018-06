Nicolò Bulega prova a scuotersi

Continua il lavoro dei piloti dello Sky Racing Team VR46 al Mugello, che questa settimana ospita il Gran premio d’Italia Oakley. Dopo la prima giornata di prove libere delle Moto3, Dennis Foggia è attaccato alla Top10, in 11esima posizione, mentre Nicolò Bulega occupa la 18esima piazza.

“Quella di stamattina è stata una buona sessione, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare le mie sensazioni alla guida. In sella alla moto, non sono a mio agio quanto vorrei, ma sono fiducioso, riusciremo a risolvere un problema che abbiamo riscontrato oggi ed essere pronti per la qualifica di domani” ha detto l’emiliano.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 15:45