Nicolò Melli vola in Nba

Un altro italiano in NBA. Secondo le indiscrezioni Nicolò Melli lascerà il Fenerbahce dopo due stagioni per firmare con i New Orleans Pelicans.

Melli ha giocato in carriera nella Pallacanestro Reggiana, nell'Olimpia Milano, nella Libertas Pesaro, nel Bamberg e nel Fenerbahce. Conta 78 presenze nella Nazionale italiana.

Insieme a Gallinari e Belinelli, Nicolò Melli diventa così il terzo giocatore italiano presente in un roster NBA, e il settimo in assoluto (dopo i due sopracitati e Enzo Esposito, Stefano Rusconi, Andrea Bargnani, Gigi Datome).

