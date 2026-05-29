Niente Alisson per la Juve, c'è Mamardashvili: veto su Bremer all'Inter, nuovo summit Elkann-Spalletti-Comolli

Il Liverpool fa muro per il portiere brasiliano, ma apre al possibile prestito del georgiano. Il difensore brasiliano, in caso di addio, non sarà ceduto in Italia.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Nel giorno del 41º anniversario della strage dell’Heysel, il rapporto tra Liverpool e Juventus risulta ancora più forte, in campo e fuori. Andando oltre la storica rivalità che divide le due tifoserie, Reds e bianconeri sono attualmente al lavoro per provare a trovare una quadra sul fronte mercato, con i portieri alla corte di Arne Slot che piacciono non poco a Luciano Spalletti. La mancata partecipazione alla prossima Champions League ha un peso, soprattutto per il brasiliano. Lo stesso dicasi per il connazionale Gleison Bremer, corteggiato dall’Inter di Marotta e da mezza Europa. In Italia, però, non sarà ceduto, così da non rinforzare possibili dirette concorrenti per lo scudetto.

Asse Juve-Liverpool: no per Alisson, Comolli ci prova per Mamardashvili

Capitolo portiere. Non è più un segreto: una volta confermati Spalletti e Comolli alla guida dell’area tecnica, la Juventus è alla ricerca di un estremo difensore in grado di garantire maggiore solidità ed esperienza rispetto a Michele Di Gregorio. Il ragazzo cresciuto nel settore giovanile dell’Inter dovrà trovare una nuova sistemazione, con l’Atalanta sempre alla finestra, ecco perché Damien Comolli ha avviato da tempo i contatti con la dirigenza del Liverpool per Alisson Becker. Dopo la mancata qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League, la situazione si è presto complicata: l’ex Roma ha tentennato e i Reds hanno approfittato per alzare un muro e convincere il classe ’92 a restare almeno fino al 30 giugno 2027. Scadenza naturale del suo attuale contratto.

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Dalla scorsa estate, però, il Liverpool vanta due portieri top in rosa. E allora se Alisson non può partire, ci si prova per Giorgi Mamardashvili, numero uno della nazionale georgiana, che ha già collezionato 34 presenze e 3 clean sheet in tutte le competizioni con la formazione di Slot. Soffiato al Valencia per 30 milioni più 5 di bonus, Mamardashvili ha approfittato degli infortuni del collega brasiliano per farsi conoscere dal pubblico di Anfield Road e confermare quanto di buono fatto in Spagna.

La Juve, nel corso delle chiacchierate con i Reds, ha chiesto in prestito il classe 2000, che non sembra essere particolarmente convinto. Qualora il Liverpool dovesse fare una scelta decisa tra i pali, dando piena fiducia ad Alisson al di là dei problemi fisici, “Mama” potrebbe ripensarci e valutare la proposta della Vecchia Signora. Il piano B? I bianconeri seguono con grande attenzione anche il profilo di Nubel del Bayern Monaco, reduce dalla parentesi vissuta con i colori dello Stoccarda.

Bremer possibile cessione eccellente: secco no all’Inter

La difesa. Gleison Bremer, baluardo del pacchetto arretrato di Spalletti, non è più certo della sua permanenza a Torino. Dopo essersi detto stanco di non vincere uno scudetto con la maglia bianconera, il brasiliano potrebbe decidere di trasferirsi altrove dopo il Mondiale negli States, per giocare la Champions e rimanere sotto i riflettori più importanti del panorama calcistico europeo.

C’è un veto: non in Italia, non all’Inter. Il club presieduto da Giuseppe Marotta ha tentato un timido approccio con l’entourage del calciatore, approfittando del mancato traguardo della Juve, ma la società guidata da John Elkann ha già fatto sapere che se ne priverà soltanto direzione estero. Non è escluso che l’ex Torino possa rimanere, nonostante le difficoltà di un’annata particolarmente complicata anche per lui. Pesanti alcuni suoi errori in partite decisive per le sorti del campionato, come quello messo a referto contro il Verona nella sfida costata due punti a Yildiz e compagni.

La sua valutazione? Nel contratto di Bremer, recentemente rinnovato fino al 30 giugno 2029, è presente una clausola rescissoria da 58 milioni di euro attivabile da tutti e per tutta la durata dell’estate. Un patto con gli agenti del brasiliano, però, consentirebbe di non prendere in considerazione l’Inter. Se non dovesse arrivare nell’immediato liquidità, la Juve sarebbe costretta a sacrificare uno dei prezzi pregiati: in tal caso, Bremer potrebbe lasciare anche per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro. Su di lui, il Bayern Monaco di Kompany e il tandem Liverpool-Manchester United in Premier League.

Tensioni Spalletti-Comolli, nuovo vertice con John Elkann

Non sembra esserci particolare sintonia tra Luciano Spalletti e Damien Comolli. E anche questa, purtroppo per i tifosi bianconeri, non è più una notizia. Nonostante le dichiarazioni di facciata, il tecnico di Certaldo è rimasto profondamente deluso dal mercato di gennaio, dal quale si sarebbe aspettato almeno un attaccante strutturato fisicamente, per colmare il vuoto lasciato dall’infortunato Vlahovic e il mancato feeling con Openda e David.

John Elkann ha compreso la situazione ed è pronto a scendere nuovamente in campo in prima persona. Il numero uno di Exor non vuole lasciare nulla al caso, ecco perché nelle prossime ore incontrerà Spalletti e Comolli per comprendere la reale situazione e prendere una decisione definitiva.