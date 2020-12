Niente Australian Open per Roger Federer

Per la prima volta in carriera Roger Federer salterà gli Australian Open di tennis. Il fuoriclasse svizzero, 39 anni, non sente di aver recuperato ancora al 100% dopo i due interventi chirurgici al ginocchio sostenuti durante la pausa per la pandemia.

Il campione elvetico, che era stato invitato dagli organizzatori del torneo di Melbourne, è stato costretto a dare forfait dopo 21 partecipazioni consecutive allo Slam australiano, peraltro vinto ben 6 volte in carriera. Federer è fermo dallo scorso febbraio, il rientro è rimandato ai tornei di Rotterdam o Dubai, in programma esattamente a un anno dall’operazione.

OMNISPORT | 28-12-2020 10:14