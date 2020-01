Niente Cavani, l'Atletico Madrid riprende Carrasco

L'Atletico Madrid ha trovato l'attaccante che cercava. Nessun accordo con il PSG per Cavani ma la scelta è andata su Carrasco. Il 26enne belga lascia il club cinese del Dalian Yifang e torna, quindi, ai colchoneros.

Carrasco ha già indossato la casacca dell'Atletico Madrid dal 2015 al 2018. Come riportato da AS, l'accordo sarebbe sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Potrebbe esordire già nel derby contro il Real Madrid di Zidane, in programma nel week-end.

SPORTAL.IT | 31-01-2020 09:16