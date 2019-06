Andrea Pinamonti salterà l’Europeo Under 21 al via tra pochi giorni. L’attaccante dell’Inter ha un problema al ginocchio: al suo posto Gigi Di Biagio ha convocato l’attaccante del Padova, Federico Bonazzoli, dopo aver ottenuto il via libera dalla Commissione medica della Uefa che ha acconsentito alla sostituzione.

Un’altra delusione per Pinamonti dopo l’amara eliminazione dal Mondiale Under 20.

SPORTAL.IT | 13-06-2019 11:41