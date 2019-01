Niente Giro, Visconti: "Brutta botta"

La Neri-Selle Italia-KTM è stata esclusa dal Giro d'Italia per la prima volta dal 2010. Non è bastato il ritorno di Giovanni Visconti al team toscano per la partecipazione alla Corsa Rosa.

Il ciclista nato a Torino ha così commentato la decisione: "La delusione personale passerà, per la squadra sicuramente è una brutta botta ma ci rimboccheremo le maniche e con grinta in ogni gara faremo vedere quanto valiamo, mostreremo che siamo un team che non ha nulla da invidiare a quelli di WorldTour", sono le parole riportate da Tuttobiciweb.it.

