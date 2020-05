Niente Inter, Mertens resta al Napoli

Il futuro di Mertens non sarà all'Inter. Come riportato da più fonti, il belga avrebbe trovato l'intesa per rinnovare il proprio contratto in scadenza con il Napoli e proseguire così la sua avventura con la casacca azzurra.

Mertens firmerà, salvo imprevisti, un accordo sino al giugno del 2022. Ingaggio importante, visto che dovrebbe andare a percepire 4,5 milioni di euro a stagione (più premi). Alla firma del nuovo contratto, un ulteriore bonus di 2,5 milioni.

SPORTAL.IT | 19-05-2020 07:53