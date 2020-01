Niente Inter per Mertens: è già in Belgio

Dries Mertens definitivamente fermo e non a disposizione di Gennaro Gattuso in occasione della sfida del suo Napoli contro l'Inter.

L'attaccante degli azzurri era già indicato tra gli acciaccati della squadra e secondo quanto raccolto da 'Sky Sport' non si trova nemmeno più a Napoli: alle prese con un problema all'adduttore, sarebbe infatti partito per il Belgio.

Il suo ritorno è previsto per i giorni centrali della prossima settimana, non in tempo in ogni caso per poter essere della partita quando il Napoli affronterà l'Inter.

