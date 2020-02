Niente Inter: Perisic non vuole tornare

Ivan Perisic è ancora un giocatore dell'Inter, ma il suo futuro è tutt'altro che deciso. E su questo saranno fondamentali anche i piani del Bayern Monaco.

Il croato, come è emerso tramite l'emittente televisiva tedesca 'Sport1', sarebbe decisamente più propenso a restare in Baviera piuttosto che a tornare a Milano al termine del suo prestito, ma non è detto che il club lo accontenti.

Il Bayern ha infatti diverse priorità di calciomercato, dall'acquisto di un difensore centrale (si parla di Dayot Upamecano del Lipsia, che costa 60 milioni) a quello di altri giocatori talentuosi come Leroy Sané e Kai Havertz. Tutte queste situazioni rendono tutt'altro che scontato un investimento di 20 milioni per Perisic (è il prezzo del suo riscatto). Ma dal canto suo, il giocatore ha già preso una decisione: quella di non rientrare all'Inter.

SPORTAL.IT | 22-02-2020 10:05