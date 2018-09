Niente Italia nel futuro di Di Maria

Tempo di rinnovi in casa Paris Saint-Germain. Dopo Alphonse Areola, che ha annunciato l’inizio dei negoziati con la società per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2019, nonostante la scomoda concorrenza di Gigi Buffon, anche Angel Di Maria è pronto a legarsi a vita al club francese.

Dato per sicuro partente in estate, 'El Fideo', che era stato seguito anche dal Napoli e che era diventato un possibile obiettivo del Milan a parametro zero, ha recuperato entusiasmo dopo l’arrivo in panchina di Tuchel. L’ottimo avvio di stagione (tre reti in cinque partite ufficiali) e una maglia da titolare mai in discussione produrranno la fumata bianca: in arrivo il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2019.

SPORTAL.IT | 09-09-2018 20:00