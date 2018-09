Il futuro di Herrera pare già definito. In scadenza di contratto con il Porto, appena sarà libero di scegliersi la sua prossima squadra, secondo As, andrà al Real Madrid. Niente Italia, quindi, per il 28enne centrocampista messicano.

Herrera è stato accostato a diversi club italiani. Oltre alla Roma, anche il Milan pareva interessato. L'Inter avrebbe voluto provarci già a gennaio ma il giocatore sembra ormai deciso a giocare con la casacca dei blancos.

SPORTAL.IT | 13-09-2018 07:15