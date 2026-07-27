Niente Italia per Pirlo: "Amarezza per dibattito attorno al mio nome"

Sui social: ho appreso di non essere più il candidato per la nazionale

Milano, 27 lug. (askanews) – Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. È questo il colpo di scena maturato nelle ultime ore, a poche ore dal Consiglio federale di martedì 28 luglio, presieduto da Giovanni Malagò, che avrebbe dovuto ratificare la nomina. “Ho appreso di non essere più il candidato per la panchina della nazionale”, ha scritto Pirlo su Instagram replicando alle polemiche nate attorno ai suoi rapporti professionali con la Russia. “Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome”, ha scritto, spiegando che la collaborazione contestata “nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva”. L’ex tecnico ha respinto ogni interpretazione politica: “Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono”.