Niente Italia, Rakitic verso l'Atletico

Dopo essere stato accostato, più volte, a Inter e Juventus, Rakitic sembra destinato a non trasferirsi in Serie A. Il centrocampista croato, secondo El Larguero, sarebbe il grande obiettivo dell'Atletico Madrid per la prossima stagione.

Il croato, che a marzo compirà 32 anni, ha un contratto garantito con il Barcellona fino al giugno del 2021 ma il club blaugrana sarebbe disposto ad ascoltare le proposte della squadra allenata da Simeone. Rakitic, attualmente, fatica a trovare spazio nel Barcellona.

SPORTAL.IT | 04-02-2020 07:54