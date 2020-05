Niente Juventus, Casemiro resta al Real Madrid

Casemiro, inseguito da tanti club europei, tra cui la Juventus, non si muoverà da Madrid. Come riportato da Marca, il forte centrocampista brasiliano ha rinnovato il proprio contratto (in scadenza nel 2021) con i blancos.

Il nuovo accordo legherà il 28enne brasiliano al Real Madrid sino al giugno del 2023. Da ricordare che Casemiro è approdato al Real Madrid nel lontano 2013. Con il prolungamento del contratto arriverà a disputare 10 stagioni con la casacca del Real Madrid.

SPORTAL.IT | 27-05-2020 09:09