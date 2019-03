Niente Napoli per Florenzi

Niente Napoli per Alessandro Florenzi.

Il laterale della Roma, che dovrà rinunciare agli impegni della Nazionale per un risentimento al polpaccio, è tornato a Trigoria ma quasi certamente non sarà a disposizione di Claudio Ranieri per il match del 31 marzo, quando i giallorossi riceveranno all'Olimpico la squadra allenata da Carlo Ancelotti.

Il problema muscolare di Florenzi deve ancora essere valutato in via definitiva dallo staff medico dei capitolini, ma filtra pessimismo: è altmente improbabile un recupero del giocatore in tempo per la ripresa del campionato.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 22:05