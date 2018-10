"Niente pistola in faccia": Milik racconta la rapina subita

Arkadiusz Milik ha vissuto un'esperienza da incubo al termine di una serata da sogno per lui e per il Napoli: quella della vittoria in Champions League sul Liverpool. Ampio spazio fu dato nell'occasione alla vicenda della rapina subita nelle ore successive alla partita, con tanto di pistola puntata al volto e sottrazione di un Rolex da 7000 euro.

Nel frattempo, però, è emerso un importante dettaglio: non c'è stata nessuna pistola. E a rivelarlo è stato il diretto interessato, Milik in persona.

L'attaccante polacco è intervenuto nel corso del programma 'Prosto w Szczene', curato su YouTube dai connazionali Wojciech Szczesny e Lukasz Wisniowski (rispettivamente portiere della Juventus e ciclista), e ha raccontato la verità su quella delicata situazione: "Nessuno mi ha puntato pistole alla testa. Ero in macchina con la mia famiglia, era mezzanotte e mezza ed è stato sufficiente che bussassero al vetro dell'auto. Credo però che se anche fossi stato da solo sarebbe finita allo stesso modo".

"Mi sono sentito a disagio, anche perché dopo la rapina una decina di persone mi ha scritto su Instagram, perfetti sconosciuti che mi hanno chiesto in italiano se sapessi dire che ore fossero. Situazione spiacevole, ma Napoli è una città normalissima. Solo che prestano troppa 'attenzione' a orologi e gioielli. Forse è per questo che i napoletani non li mettono facilmente in mostra", ha aggiunto il numero 7 partenopeo.

"Non mi aspettavo di trovarmi in quella situazione, anche perché non ero già più a Napoli città ma fuori, vicino alla mia abitazione. Ho saputo tra l'altro che anche Marek Hamsik ha vissuto un'esperienza analoga per ben due volte, e in un caso è riuscito a recuperare il maltolto. Ora mi comprerò un orologio giocattolo, come quelli che sono di gomma e puoi mangiare", ha sorriso l'attaccante dei partenopei. Che se l'è sì passata brutta, ma forse non come era stato inizialmente raccontato.

SPORTAL.IT | 17-10-2018 21:15