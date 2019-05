Niente playout, il Foggia fa ricorso

Il caos in Serie B è sempre più assoluto. Al termine di una giornata sconvolgente con ben due scossoni, la retrocessione del Palermo, come recita la sentenza di primo grado del Tfn nel processo al club rosanero per presunte irregolarità amministrative, e la decisione della Lega di annullare il playout decretando la retrocessione immediata del Foggia senza far disputare il playout con la Salernitana, ecco il contropiede dello stesso club rossonero, che ha annunciato il ricorso contro il provvedimento della Lega.

Questo il comunicato della società: "La società Foggia Calcio, preso atto dell’odierna decisione del consiglio direttivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, sta valutando con i propri legali le iniziative più opportune a tutela degli interessi del Foggia Calcio e dei suoi tifosi".



SPORTAL.IT | 13-05-2019 23:47