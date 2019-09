Niente Real per Massimiliano Allegri, spunta una nuova pista

Nonostante abbia annunciato di volersi prendere un anno sabbatico dopo il divorzio con la Juventus, Massimiliano Allegri potrebbe tornare ad allenare a breve. Sulle tracce del toscano è forte il pressing del Tottenham.

L'ex tecnico dei campioni d'Italia era stato al centro di diverse voci che lo accostavano al Real Madrid: i due pareggi con Valladolid e Villarreal e la pesante sconfitta contro il Psg in Champions League sembravano aver compromesso la posizione di Zidane che invece ha riconquistato la fiducia grazie alle vittorie con Siviglia e Osasuna. Il club occupa quindi il primo posto nella classifica della Liga ad una lunghezza in più sull'Atletico Madrid e a quattro dal Barcellona, al momento quinto.

Allegri potrebbe quindi accasarsi al Tottenham: Mauricio Pochettino sta faticando e fino ad ora ha raccolto appena 8 punti in 6 gare giocate. Gli Spurs sono settimi in Premier League a dieci punti dalla capolista Liverpool e a cinque dal Manchester City, secondo.

Ad aggravare la posizione dell'allenatore argentino c'è la dolorosa eliminazione dalla Coppa di Lega da parte del Colchester, squadra di quarta divisione.

Recentemente il tecnico livornese ha parlato a Padovasport: "Non sono assolutamente pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate. Dopo cinque anni era arrivato il momento di prenderci una pausa, forse il presidente l'aveva capito prima di me. Con Andrea è rimasto un bel rapporto, siamo stati anche insieme quest'estate. E' un giovane con grandi vedute europee, sta facendo tutto il possibile per migliorare il calcio italiano".

"La forza di Cristiano Ronaldo è a livello mentale. Ha 35 anni, ha vinto Champions, Europeo e Palloni d'Oro ma continua a darsi stimoli importanti che fanno la differenza. La tecnica è fondamentale per rimanere ad alti livelli per tanti anni, ma la differenza la fanno la testa e la professionalità. La nuova Juve? Ho visto un pezzetto della gara contro il Napoli. Ora che sono fermo posso finalmente godermi le partite, quando allenavo non le guardavo mai" ha concluso Allegri.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 16:05