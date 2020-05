Niente ritorno a casa per Bonaventura. Il centrocampista del Milan sperava di tornare ad indossare la casacca nerazzurra (135 presenze e 24 gol con la Dea) ma, al momento, non ci sarebbero le condizioni per un suo ritorno a Bergamo.

Il problema sarebbe l'elevato ingaggio che l'agente Raiola vorrebbe per il suo assistito. Si parla di non meno di tre milioni di euro a stagione. Da ricordare che il 30enne centrocampista va a scadenza con il Diavolo al termine della stagione in corso.

SPORTAL.IT | 20-05-2020 10:05