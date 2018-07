Niente Rocchi, finale a Pitana

La finale di coppa del mondo è stata affidata all'arbitro argentino Nestor Pitana. Con lui ci saranno i guardalinee Hernan Maidana e Juan Belatti e il quarto ufficiale di gara, l’olandese Bjorn Kuipers.

Battuta la concorrenza dell'italiano Gianluca Rocchi, del brasiliano Sandro Ricci. Alla direzione della Var ci sarà in ogni caso un fischietto azzurro, Massimiliano Irrati.

Per dirigere Belgio-Inghilterra, finale per il terzo posto in programma sabato, è stato designato l’iraniano Alireza Faghani.

SPORTAL.IT | 13-07-2018 08:25