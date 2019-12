Niente Russia ai Mondiali di calcio, la precisazione della Wada

La nazionale di calcio della Russia non potrà partecipare ai Mondiali del 2022 sotto la propria bandiera ma solo "su base neutrale", a causa della squalifica di quattro anni per doping imposta ai russi dalla Wada: lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia di stampa russa Tass, il presidente del Comitato di controllo della conformità dell'agenzia antidoping mondiale, Jonathan Taylor.

Come avverrà per i Giochi Olimpici, quindi, anche i calciatori russi saranno costretti a giocare sotto una bandiera neutrale nell'evento organizzato dalla Fifa e che vedrà la sua fase finale disputarsi in Qatar nel 2022.

SPORTAL.IT | 09-12-2019 17:52