Didier Deschamps resterà al timone della Francia fino al 2020. E' stato il presidente delle federazione transalpina, Noel Le Graet a garantirlo in un'intervista ai microfoni dell'emittente francese Rtl. "È assolutamente chiaro".

Niente Zinedine Zidane quindi: "Non posso certo contestare le qualità di Zidane, che ch fatto cose straordinarie in Spagna, ma Didier ha dimostrato in questi anni dal 2012 in poi di cosa è capace".

SPORTAL.IT | 28-06-2018 13:50