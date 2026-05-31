Nigeria: Osimhen e Lookman fatti fuori dalla Nazionale, l'ex Napoli è il sogno di Spalletti e sta per lasciare il Galatasaray

I due attaccanti sono stati esclusi in extremis dalla lista del ct delle Super Aquile per i test con Portogallo e Polonia, i motivi della decisione

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Fino a ieri i loro nomi apparivano nella lista dei convocati della Nigeria per le amichevoli di giugno: le Super Aquile, che non si sono qualificate ai Mondiali, affronteranno nei prossimi giorni Portogallo e Polonia ma saranno prive dei due attaccanti più rappresentativi, ovvero Osimhen e Lookman i cui nomi sono stati depennati in extremis.

Salta la sfida Ronaldo-Osimhen

Già si pregustava la sfida a suon di gol tra Ronaldo e Osimhen ma Cr7 tutt’al più duellerà con l’ex Milan Samuel Chukwueze. Osimhen e Lookman infatti non giocheranno le due amichevoli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ct spiega le due esclusioni

Il commissario tecnico della Nigeria Eric Chell ha motivato la scelta. Per l’ex Napoli la ragione sarebbe il mercato: “La cosa più importante è che mancheranno due dei nostri giocatori. Perché, credo, Victor Osimhen aveva una situazione di cambio di club, quindi ho preferito che restasse a casa. Perché se giochi e non sei al 100% pronto, non è una cosa buona. Lookman invece è molto stanco e l’Atletico Madrid ci ha chiesto di farlo riposare”.

Del possibile addio al Galatasaray (dopo aver vinto il titolo di Turchia) da parte di Osimhen se ne parla da tempo:già negli scorsi mesi la stampa nigeriana aveva parlato di un accordo tra Osimhen e il presidente del Galatasaray per essere lasciato partire a fine stagione. Non è un mistero che il bomber nigeriano sia un pupillo di Spalletti che farebbe carte false per riabbracciarlo alla Juve ma c’è un grosso ostacolo (non solo economico).

La scorsa estate, quando aveva ceduto il giocatore ai turchi, il Napoli aveva fatto inserire nell’accordo una clausola secondo la quale Osimhen non poteva essere ceduto ad alcun club di Serie A per i successivi due anni (quindi fino all’estate 2027). Più facile ipotizzare per l’attaccante un futuro in Premier League

I convocati della Nigeria

Questi i convocati delle Super Eagles per Polonia e Portogallo

Portieri: Maduka Okoye (Udinese FC, Italia); Arthur Okonkwo (Wrexham FC, Inghilterra); Francis Uzoho (Omonia FC, Cipro)

Difensori: Oluwasemilogo Ajayi (Hull City, Inghilterra); Calvin Bassey (Fulham FC, Inghilterra); Bright Osayi-Samuel (Birmingham City, Inghilterra); Bruno Onyemaechi (Olympiacos, Grecia); Zaidu Sanusi (FC Porto, Portogallo); Igoh Ogbu (Slavia Praga, Repubblica Ceca); Emmanuel Fernandez (Glasgow Rangers, Scozia)

Centrocampisti: Alex Iwobi (Fulham FC, Inghilterra); Frank Onyeka (Coventry FC, Inghilterra); Wilfred Ndidi (Besiktas FC, Turchia); Raphael Onyedika (Club Brugge, Belgio); Fisayo Dele-Bashiru (SS Lazio, Italia); Tochukwu Nnadi (Marsiglia Olimpica, Francia); Alhassan Yusuf (Rivoluzione del New England, USA)

Attaccanti: Samuel Chukwueze (Fulham FC, Inghilterra); Moses Simon (Paris FC, Francia); Paul Onuachu (Trabzonspor AS, Turchia); Akor Adams (Siviglia FC, Spagna); Terem Moffi (FC Porto, Portogallo)