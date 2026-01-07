Nigeria, tutti contro Osimhen: capricci e sfuriate, l'ex Napoli ha stufato. Il mercato dietro la lite con Lookman

Il centravanti del Galatasaray avrebbe minacciato di lasciare il ritiro delle Super Eagles dopo le scintille con l'atalantino: la mossa della Federazione per arginare le polemiche

La Nigeria sfiderà l’Algeria ai quarti di finale della Coppa d’Africa, ma l’attenzione è tutta rivolta sul caso Osimhen. La lite con Lookman durante l’ottavo stravinto col Mozambico ha scatenato l’ennesima bufera sull’ex centravanti del Napoli, non nuovo a capricci e sfuriate. Mentre media e tifosi non ne possono più dei suoi atteggiamenti sopra le righe, la Federazione è stata addirittura costretta a diramare un comunicato per fare chiarezza sull’attaccante mascherato.

Osimhen lascia la Nigeria?

A Napoli ricordano bene i suoi sfoghi. Come quello contro Rudi Garcia che lo sostituì dopo un rigore sbagliato contro il Bologna e come quando, per ripicca dopo un post poco gradito del club, cancellò tutte le sue foto in azzurro dai social. Forte, fortissimo, ma fuori dal campo difficilmente gestibile. Lo dimostra l’assurda lite con Lookman durante la sfida con Mozambico.

Sul punteggio di 3-0, Osimhen ha puntato l’atalantino, gli ha detto di tutto, poi ha chiesto il cambio. Non è finita qui. Come ricostruito da Espn Africa, l’attaccante del Galatasaray ha anche saltato la riunione post-partita in campo, dirigendosi direttamente negli spogliatoi al triplice fischio. Infine, è stato il primo a salire sul pullman della squadra, saltando gli obblighi in mixed zone con i media. Nelle ore successive all’incontro è emersa una clamorosa indiscrezione: Victor avrebbe minacciato di lasciare il ritiro delle Super Eagles.

La nota ufficiale della Federazione

Le parole concilianti nel post partita di Lookman (“è il nostro numero uno, per me è un fratello”), del capitano Ndidi e del ct Chelle non sono servite a fermare la ridda di voci che si sono generate su Osimhen. Si è pertanto reso necessario l’intervento della Federazione nigeriana, che ha provato a porre un freno alle polemiche con un comunicato a dire il vero poco convincente.

“Congetture di varia natura si sono susseguite sui media. Non c’è alcun problema nel nostro ritiro. Quello che la gente ha interpretato come una crisi tra due fratelli si è facilmente risolta un paio d’ore dopo. Va tutto bene”.

Capricci e sfuriate: l’ex Napoli ha stufato tutti

Non è certo la prima volta che Osimhen si rende protagonista di gesti simili con la sua nazionale. In passato aveva ferocemente criticato l’ex ct Finidi George, tanto da indurlo a rassegnare le dimissioni e spingere la Federazione a ingaggiare un allenatore straniero. Lo stesso Chelle è finito nel suo mirino a causa di una sostituzione non accettata dal suo calciatore.

L’attaccante di Lagos sarà pure la stella della Nigeria, ma i suoi comportamenti hanno stufato tifosi e opinionisti. Per il giornalista Charles Anazodo andrebbe escluso dal match dei quarti con l’Algeria. Durissimo l’opinionista opinionista Segun Agbede: “Non credo che dovrebbero escluderlo, ma deve sapere di non essere più importante dei suoi compagni di squadra. Abbiamo creato un mostro, ed è ora di domarlo”.

Il mercato dietro la lite con Lookman?

In Turchia avanzano un’ipotesi sui motivi che hanno fatto perdere la testa a Osimhen. Ci sarebbe il mercato dietro lo scatto del calciatore del Galatasaray, che potrebbe presto ritrovarsi contro Lookman.

Già, il Fenerbahce sta per sferrare l’assalto ad Ademola con una proposta da oltre 40 milioni all’Atalanta. Il derby di Istanbul rischia di diventare un affare di famiglia: le scintille sarebbero assicurate.