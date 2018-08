Niki Lauda continua a migliorare

Sono sempre più incoraggianti le notizie sullo stato di salute di Niki Lauda. L'ex pilota di Formula 1, sottoposto a inizio agosto a un trapianto di polmone presso la clinica AKH di Vienna, sta migliorando sensibilmente secondo fonti dell'ospedale citate dal quotidiano austriaco "Osterreich".

"Ci sono giorni in cui sta meglio e parla molto bene, altri in cui sta peggio. E' il miglior paziente che esista. Partecipa in forma attiva alla terapia fisica e allena respirazione e muscoli. Siamo positivi circa un suo recupero", spiega la fonte citata dal giornale.

SPORTAL.IT | 22-08-2018 14:55