Niki Lauda grave: l'ultimo bollettino

Niki Laura resta in condizioni critiche. L’ex pilota ferrarista e tre volte campione del mondo di Formula 1 è ricoverato in rianimazione a Vienna dopo essere stato sottoposto d’urgenza a un trapianto di polmone nella clinica Allgemeines Krankenhaus (Akh).

Secondo quanto riporta il quotidiano viennese ‘Oesterreich’, il presidente non esecutivo della Mercedes sarebbe in stato di coma indotto. Nella notte di mercoledì gli organi sono arrivati dalla Germania via aereo: il trapianto è stato portato a termine con successo dal primario di chirurgia toracica, Walter Klepetko, e da Konrad Hoetzenecker. “Al momento tutto procede come previsto e siamo molto soddisfatti”, ha spiegato all’emittente austriaca Orf il primario di chirurgia toracica che ha effettuato l’operazione. “Un paziente giovane può anche essere dimesso dopo due o tre settimane. Con un paziente così anziano la situazione è più difficile e la convalescenza è più lunga”. Lauda, che in passato ha subito un trapianto di reni, dovrà in ogni caso restare a lungo in ospedale.

L’ospedale ha fatto sapere che la famiglia non rilascerà una dichiarazione pubblica e ha chiesto il rispetto per la vita privata di Lauda, che ha dovuto interrompere in fretta le sue vacanze a Ibiza la scorsa settimana per essere ricoverato in ospedale dopo aver contratto un virus polmonare. Le condizioni sono rapidamente peggiorate e l’ospedale ha proceduto all’operazione. Lauda durante il suo soggiorno in Spagna avrebbe sottovalutato i sintomi di un’influenza.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 12:25