Nikolic ha un messaggio per la Fortitudo

In un'intervista concessa al Corriere dello SPort, itja Nikolic ha parlato della sua stagione alla FOrtitudo: "Fu una stagione brutta e sfortunata. Io sono sempre lo stesso. Credo di essere cresciuto mentalmente".

"Voglio dire che sono felice per la promozione in A della Fortitudo: ora è dove merita di stare. So quanta energia abbia impiegato per raggiungere quell'obiettivo".

Nella Remer Treviglio, attuale squadra di Nikolic, c'è anche Chris Roberts, anch'egli ex Fortitudo: "hris è una persona straordinaria, un giocatore fantastico e si merita solo il meglio. Qui a Treviglio non abbiamo alcuna 'vendetta' da consumale: insieme cerchiamo di scrivere la storia del club".



