L'azzurra lotta ma si arrende in due set alla talentuosa statunitense, che la spunta sul 6-4 6-2. La priorità diventano le WTA Finals, da centrare a Tokyo con Sarita.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

“Sono felice di aver vinto, Jasmine Paolini è una giocatrice molto forte“. Le parole di Iva Jovic al termine del match, nell’intervista di rito al centro del campo dopo la vittoria, sono tutt’altro che di circostanza. E fotografano il momento particolare della campionessa toscana. A tratti capace di sprigionare tutto il suo talento, rispolverando i colpi dei giorni migliori. A tratti, invece, preda di disarmanti blackout. Ancora una delusione per Jas in Cina, eliminata in due set (6-4 6-2) negli ottavi di finale del torneo di Ningbo. Partita in cui, una volta di più, sono arrivate conferme del periodo difficile dell’azzurra.

Ningbo, Paolini spreca nel primo set contro Jovic

Jasmine parte bene, respinge gli assalti dell’americana nel terzo gioco annullando due palle break, poi le strappa il servizio portandosi sul 3-1. Ma Jovic reagisce, trova subito il controbreak e mette pressione alla garfagnina, che prima si salva con qualche affanno nel settimo gioco ma poi deve cedere il servizio nel nono. Sul 5-4 la numero 4 del seeding non si lascia sfuggire l’occasione di portare a casa il parziale. Paolini lottta, ci prova (30-30), però alla fine sono il servizio chirurgico e un nastro malandrino a spingere l’esito del primo set dalla parte della giovane e talentuosa statunitense: finisce 6-4.

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Jasmine lotta, ma deve arrendersi in due soli set

L’azzurra accusa il colpo, lo si capisce subito dal modo disarmante con cui cede subito il servizio all’avversaria nel primo gioco del set successivo. Jovic tiene senza problemi il suo turno di battuta, poi piazza un altro break, approfittando degli errori e dello scoramento di Jasmine. Sembra finita, ma come in occasione del match precedente contro Kalinina la toscana ha un sussulto proprio nel momento più difficile. Caparbia Jas quando riduce a un break lo svantaggio, Jovic prova a scappare di nuovo via (4-1), ma subisce un altro break dalla garfagnina (4-2). Finale combattuto, con la statunitense che in ogni caso la spunta in scioltezza (6-3).

Paolini a Tokyo per centrare le WTA Finals con Errani

A questo punto per Jas la priorità diventa centrare, in tandem con Sara Errani, la qualificazione alle WTA Finals di Indian Wells. Missione da portare a termine a Tokyo, dove da lunedì è in programma l’ultimo torneo dell’anno, tappa conclusiva di questo swing asiatico che per la garfagnina è stato povero di soddisfazioni, almeno a livello personale. Al momento le azzurre sono none nella Race, ma ammesse tra le otto in tabellone per il forfait di Aleksandra Krunic e Anna Danilina. La situazione è comunque incertissima: tre le coppie che insidiano da vicino le campionesse olimpiche di Parigi.