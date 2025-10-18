Flop Paolini, perde proprio contro Rybakina a Ningbo, WTA Finals di nuovo a rischio: ma c'è il giallo Andreeva

Jasmine stremata dopo la battaglia con Bencic, s'arrende nettamente alla kazaka che si riavvicina pericolosamente nella Race: in mezzo c'è la russa, che non è iscritta a Tokyo.

Una vittoria le sarebbe valso il pass per le WTA Finals di Riad, oltre che per la finale del torneo. Invece Jasmine Paolini ha perso la sua semifinale a Ningbo, ha ceduto di schianto e proprio di fronte alla grande rivale per l’ultimo posto nel torneo a otto di fine stagione in Arabia Saudita: Elena Rybakina. Anzi, una delle due rivali: perché tra le due litiganti a essere beffata potrebbe essere la terza, Mirra Andreeva, protagonista di un piccolo giallo di cui tratteremo in coda all’articolo. Spoiler: al momento l’ipotesi che a Riad vadano Paolini e Rybakina a scapito della russa è diventata lo scenario più probabile.

Ningbo, Paolini stremata dopo la battaglia con Bencic

Al match contro Rybakina, che il giorno prima aveva passeggiato contro Ajla Tomljanovic, liquidata con un perentorio 6-2 6-0, s’è presentata una Paolini ancora provata dalla durissima battaglia contro Belinda Bencic, vinta in rimonta al terzo set dopo quasi tre e ore e mezza. Paolini stanca e sulle gambe sin dai primi scambi, mentre la kazaka ha viaggiato subito su ritmi altissimi, soprattutto al servizio. Stoica la resistenza di Jasmine nella parte iniziale del primo set. Una volta subito il break all’ottavo game, però, non c’è stata reazione: 6-3 per Rybakina e Paolini sotto di un set, proprio come con Bencic.

Rybakina travolge Paolini, corsa alle WTA Finals riaperta

Stavolta, però, la garfagnina non ha avuto la forza di reagire. Nel secondo set ha tenuto i primi due turni in battuta, al terzo ha subito il break e ha ceduto di schianto. Un sussulto sul 5-2, quando sul servizio di Rybakina s’è portata sullo 0-40. Quattro le palle break non sfruttate, prima della resa sul 6-2. “Non è facile giocare contro Paolini, è una delle avversarie più dure da affrontare. C’è biogno della massima concentrazione”, l’ammissione di Rybakina. Che ora aspetta l’avversaria in finale dall’esito del match tra Ekaterina Aleksandrova e Diana Shnaider. Poi volerà a Tokyo per l’ultimo WTA 500, dove è testa di serie numero 2: Paolini la numero 1.

WTA Finals, situazione classifica Race: Andreeva beffata?

E proprio del torneo di Tokyo si sono tenuti i sorteggi: per Jasmine esordio agli ottavi contro la cinese Whang o una qualificata, ai quarti una tra Muchova, Vondrousova e Joint, in semifinale la testa di serie più alta è Aleksandrova. Per Rybakina agli ottavi una tra Fernandez e Mboko, quindi Bencic e Tauson. Dovesse vincere il torneo di Ningbo, Rybakina si porterebbe a 4305 punti, nona a -20 da Paolini che è settima a quota 4325. Il giallo riguarda Andreeva, ottava a 4320 e misteriosamente non iscritta a Tokyo. Si pensava a una wild card in extremis: niente. A meno di incredibili colpi di scena, dunque, Jasmine potrebbe già essere a Riad. E Rybakina potrebbe raggiungerla tra qualche giorno.