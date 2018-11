Ninja, streamer dell'anno, avvistato in un salone di bellezza

Tutto il mondo lo conosce come Ninja, lo streamer più famoso e seguito del momento, soprattutto per le sue dirette da record su Fortnite. A conferma del suo grande successo, oltre i tantissimi follower che lo seguono su tutte le piattaforme social, i due premi vinti durante gli eSports Awards 2018: quello come personalità dell’anno e quello come miglior streamer. Un ragazzo giovanissimo con una grande carriera in corso.

Di solito ci aspettiamo di vederlo su Twitch, davanti a una console. Forse ci ha stupito, anche solo un pochino, avvistarlo all’interno di un salone di bellezza. Che cosa stava facendo Ninja in un beauty corner? Ce lo rivela proprio lo streamer su Twitter con un video, in cui c’entra Samsung: “I’ve made it into another Samsung commercial! This will be playing on Twitch starting this week! #GalaxyNote9 @SamsungMobile #ad (literally)”.

I’ve made it into another Samsung commercial! This will be playing on Twitch starting this week! #GalaxyNote9 @SamsungMobile #ad (literally) pic.twitter.com/eM4Y0xlq0J — Ninja (@Ninja) 12 novembre 2018

Proprio così: lo vediamo provare Fortnite sul Samsung Galaxy Note9 mentre è comodamente seduto in un salone di bellezza, intento a ‘farsi bello’ sistemandosi i capelli. Poi si alza e comincia a fare la famosa danza di Floss, attirando l’attenzione dei presenti e creando un po’ di confusione. Insomma, svelato l’arcano dell’insolita location scelta dallo streamer per giocare al suo Battle Royale preferito!

A voi piace l’idea dello spot pubblicitario?

HF4 | 16-11-2018 09:30