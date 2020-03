Ninkovic torna in Serbia, furia Ascoli

Anche ai tempi del Coronavirus Nikola Ninkovic fa parlare di sè. Il fantasista serbo dell’Ascoli, già protagonista in stagione di alcuni episodi che avevano indispettito la società marchigiana, è infatti tornato in patria per ricongiungersi alla propria famiglia, ignorando le disposizioni sull’auto-isolamento in vigore per contenere la diffusione del virus Covid-19.

L’interessato ha però smentito attraverso il sito dell’Ascoli: “Sono con la mia famiglia, non e’ successo assolutamente nulla di quanto riportato dai media. Sono a casa per il periodo di quarantena necessaria per chi rientra dall’Italia” ha tagliato corto l’ex di Genoa ed Empoli.

Sempre attraverso una nota l’Ascoli ha preso le distanze dal comportamento del proprio tesserato: “In merito alla presunta notizia, rimbalzata da Belgrado su possibili denunce delle autorità serbe a carico di Nikola Ninkovic per aver ignorato le disposizioni sull’auto-isolamento in vigore in quel Paese, l’Ascoli Calcio 1898 FC SpA sottolinea come in data 11 marzo 2020 abbia fornito precise indicazioni a tutti i propri tesserati in merito ai comportamenti da tenere in questo periodo di forzosa inattività. Comportamenti che richiamano alle disposizioni delle autorità pubbliche e sportive nell’ottica del contenimento della diffusione del Virus Covid 19”.

SPORTAL.IT | 19-03-2020 19:49