Nintendo Direct rimandato per il terremoto a Hokkaido, a quando?

Il Nintendo Direct è un evento organizzato dalla Nintendo per presentare ai fan le principali novità che riguardano i suoi prodotti, specialmente videogames e console. Quest’anno l’iniziativa era prevista per la notte scorsa, ma la società giapponese ha annunciato, attraverso un comunicato, che l’evento sarebbe stato annullato a causa del terremoto che ha colpito Hokkaido con una magnitudo di 6.7.

L’ente geofisico statunitense (Usgs) ha dichiarato che si è trattato di una scossa a circa 39 chilometri di profondità: fin’ora sarebbero 9 morti e almeno 30 dispersi, oltre alla mancanza di elettricità per circa 3 milioni di abitanti.

Non sappiamo quali fossero le novità previste per il Nintendo Direct, ma voci di corridoio hanno lasciato intendere che, durante l’evento, sarebbero state diffuse informazioni sul servizio Nintendo Switch Online. L’azienda giapponese, tuttavia, ha specificare solo che avremmo saputo di più sui titoli in uscita nei prossimi mesi per Nintendo 3DS e Nintendo Switch.

Ancora non conosciamo la nuova data del Nintendo Direct, ma l’azienda ha fatto sapere con un tweet che sarà comunicata prossimamente:

“A causa del forte terremoto di Hokkaido, Giappone, abbiamo deciso di rinviare il Nintendo Direct previsto per questa settimana. Vi comunicheremo una nuova data e un nuovo orario nel prossimo futuro. Grazie per la comprensione” – leggiamo sulla pagina ufficiale di Nintendo.

Ma non è l’unica calamità naturale con la quale Nintendo ha avuto a che fare dall’inizio di settembre: stiamo parlando dell’uragano che si è abbattuto sulla regione del Kansai martedì 4, il tifone più violento in Giappone negli ultimi 25 anni, e che ha colpito la sede centrale di Nintendo a Kyoto. Sembrerebbe, dalle immagini condivise su Twitter, che abbia sradicato la grande “N” dell’insegna “Nintendo”.

HF4 | 07-09-2018 09:30