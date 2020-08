Nishikori positivo al Coronavirus

Kei Nishikori dovrà saltare il Masters 1000 di Cincinnati: il tennista giapponese ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus e di aver cominciato la quarantena.

“Ho una brutta notizia da darvi. Questa mattina in Florida mi sono sottoposto a un test per il Covid-19 e sono risultato positivo. Quindi devo dare forfait per il torneo di Cincinnati. La mia equipe ed io ci sottoporremo a un nuovo test venerdì prossimo. Non presento sintomi, ma per la sicurezza di tutti mi sono messo in quarantena”. In fortissimo dubbio anche la presenza agli US Open, in programma dal 31 agosto al 13 settembre.

OMNISPORT | 17-08-2020 09:28